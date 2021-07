L'espace gallo-romain figure parmi les musées incontournables de la capitale du Pays Vert. Une grande partie des collections qui s'offrent au regard des visiteurs du musée d'archéologie de la rue de Nazareth provienne des fouilles menées dans les années 70 à Pommereul lors des travaux de creusement du canal Mons-Condé. Celles-ci permirent d'exhumer plusieurs épaves de bateaux datant de l'époque gallo-romaine parmi lesquelles une pirogue et deux chalands remarquablement conservés.

Ces embarcations uniques en Belgique valent, à elles seules, le déplacement jusqu'au musée athois où chaque premier dimanche du mois une visite guidée est organisée à partir de 14h30, suivie dans la foulée d'un atelier thématique. Celui programmé ce 4 juillet à 16h a pour thème les boissons antiques. Le dimanche 1er août, l'atelier portera, cette-fois, sur l'écriture à travers le temps.

Histoire de vous mettre l'eau à la bouche en vue de sa prochaine exposition temporaire 'L'Age de la bière" qui sera visible du 29 octobre au 11 septembre 2022, les animateurs de l'espace gallo-romain vous invitent à venir déguster des boissins antiques tels que des bières et des vins épicés tout en préparant une recette gallo-romaine pour les accompagner. Une chouette activité à réaliser en famille durant cette période estivale.

Ces ateliers culinaires auront lieu le mercredi 21 juillet de 16h à 17h30, le jeudi 22 juillet de 10h à 11h30 et de 14h30 à 15h30 ainsi que le 23 juillet de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30. Entrée: 5€ par personne, gratuit pou les moins de 5 ans.

Un autre atelier permettra aux 7 à 77 ans de s'initier aux techniques d'écriture de nos ancêtres gallo-romains les 4, 5 et 6 août prochains de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30. A cette occasion, le stylet et la plaquette de cire prendront la place du crayon et du cahier. Au coeur d'un autre musée très intéressant lui aussi, celui de la Pierre à Maffle, il sera possible d'apprendre l'écriture à la plume d'oiseau, la plume ballon et la touche avec son ardoise qu'utilisaient nos arrière-grands-parents.

Infos et réservations sur www.espacegalloromain.be