Depuis le début de la crise sanitaire, la ville d'Ath n'a pas ménagé ses efforts pour venir en aide aux secteurs ayant dû provisoirement cessé leurs activités. Celle-ci a multiplié les initiatives visant à soutenir l'économie locale fortement impactée par la pandémie et les confinements successifs qui en ont résulté. Diverses opérations faisant notamment appel à la monnaie locale ont été menées avec succès, notamment durant les fêtes, pour encourager la clientèle à privilégier les commerces de proximité du centre-ville pour effectuer leurs achats.

Parallèlement à ces différentes actions qui se poursuivront encore dans les mois à venir, les autorités locales ont assoupli à plusieurs reprises la règlementation sur le stationnement payant dans la capitale du Pays Vert. Les consommateurs se rendant en voiture dans la cité des Géants pour faire du shopping ont ainsi eu droit à davantage d'heures gratuites que celle systématiquement offerte sur l'heure de midi ou carrément bénéficier de la gratuité sur une plus longue période.

A l'occasion des dernières fêtes de fin d'année et des soldes d'hiver, les horodateurs avaient déjà été volontairement mis hors service et les contrôles suspendus pour permettre aux clients de faire le plein de cadeaux pour Noël et Nouvel-An sans stress et sans devoir scruter les aiguilles de leur montre de peur de ramasser un P-V.

En ce début des grandes vacances et des soldes d'été cette-fois grâce auxquelles les commerçants athois espèrent liquider leurs stocks et se refaire au passage une petite santé financière, la Ville a décidé de remettre ça. Durant toute cette semaine, à savoir depuis ce lundi et jusqu'au vendredi 9 juillet, les emplacements de parking situés en zone rouge, c'est-à-dire alimenté par les horodateurs, sont accessibles gratuitement.

Comme pour les autres zones régissant le stationnement sur les bords de la Dendre, il ne faut cependant pas oublier d'apposer le disque bleu pour en bénéficier. Autant donc en profiter si vous passez par Ath car dès la semaine prochaine, ii faudra à nouveau acheter un ticket d'horodateur après avoir encodé son numéro de plaque pour pouvoir se garer à proximité des magasins.