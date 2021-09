Selon le prévenu, les faits se seraient à proximité du véhicule que le père de Romain confiait à son fils. "Lorsque je sortais avec mes copains, mon père me prêtait toujours son véhicule. Même si je ne possédais pas le permis, il s'assurait qu'un de mes amis l'ai. Le soir des faits, je ne sais plus à qui mon père a confié la voiture".

Au moment de cet événement, le prévenu se trouvait dans une situation compliquée et l'avocat n'a pas hésité à le mentionner. "Mon client n'a pas de souvenir des faits. Il est en effet revenu dans un état pas possible. D'après plusieurs témoins, trois personnes étaient sorties du véhicule afin de s'en prendre à la victime. Une d'entre elles est restée dans la voiture. Il faut donc avoir un doute sur la responsabilité de mon client. C'est pourquoi, je sollicite à titre principal l'acquittement et à titre subsidiaire une peine de travail."

Pour le représentant du ministère public, le bénéfice du doute est bien présent. Il requiert ainsi l'acquittement. Le jugement sera prononcé le 7 octobre.