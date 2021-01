En 2020, l’asbl Les Petits Riens a récolté sur le territoire athois pas moins de 84.402 kilos de vêtements répartis sur les 11 emplacements de collecte au sein de l'entité. Les vêtements de seconde main déposés durant les 12 mois écoulés dans les bulles prévues à cette fin ont ainsi pu faire le bonheur de nombreuses familles dans le besoin.

En plus de la générosité dont ont fait preuve les habitants de la capitale du Pays et de ses villages au profit de cette noble cause, ces dons ont permis de réduire de manière significative le nombre de déchets produits et d'offrir une seconde vie à des biens vestimentaires en tous genres (vêtements, accessoires, chaussures et linges) et toujours en bon état qui profiteront aux personnes les plus précarisées. A ce sujet, force est de constater que la crise sanitaire n'a fait qu'accroître encore un peu plus les inégalités.

Rappelons que l'asbl Les Petits Riens possède des conteneurs à vêtements aux quatre coins de la Belgique. Si vous avez des vêtements bien conservés que vous ne portez plus et qui encombrent vos garde-robes, n'hésitez pas à les déposer dans les points de collecte accessibles sur le territoire athois et dont vous trouverez la liste des emplacements en consultant le site Internet de la cité des Géants. Attention que les habits doivent être protégés dans un sac d'une contenance maximale de 60l.

Par ailleurs, la Ville informe la population que les ouvriers communaux viennent d'aménager au faubourg de Mons un nouvel espace pour accueillir deux bulles à vêtements au lieu d'une seule.