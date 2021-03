Ath: accusé d'avoir mis le feu à une haie après une dispute avec un voisin Pays Vert M.P. Dernièrement, un homme comparaissait devant le tribunal correctionnel de Tournai après avoir commis un incendie volontaire dans la région d'Ath © M.P.

Le jeune Bill (prénom d'emprunt) devait s'expliquer devant la barre du tribunal correctionnel de Tournai après avoir mis le feu à une haie et à plusieurs mobiliers de jardin appartenant à un voisin. En juin 2019, après une soirée bien arrosée en ville, le prévenu a rencontré un voisin sur le chemin du retour. Les deux hommes ont commencé à se disputer et une bagarre a éclaté. Peu de temps après cette altercation et une menace d'incendie de la part du prévenu, un feu s'est alors déclaré dans la rue.



"Je conteste les faits. Je revenais d'avoir été en ville après avoir bu plusieurs bières et cocktails. Je ne sais pas exactement dire la quantité mais il évident que j'avais beaucoup bu. Sur le chemin du retour, je me suis battu avec un voisin. J'habite avec ma mère et ma grand-mère, elles sont très vite venues me chercher afin de me ramener à la maison. J'ai alors regardé un match de football à la télévision et je me suis ensuite lavé. Concernant la menace d'incendie, je ne m'en souviens pas", déclare Bill.



Des morceaux de sapin dans les cheveux



Très vite, les services de police sont intervenus et ont interpellé le prévenu, chez lui. A leur arrivée, ces derniers ont constaté que Bill sortait du bain avec plusieurs morceaux de sapin dans les cheveux. "Je ne comprends pas pourquoi les policiers ont remarqué que j'avais des morceaux de sapin dans les cheveux alors que je venais de me laver", précise le prévenu.



Cependant, des témoins semblent avoir entendu Bill menacer son voisin de mettre le feu aux voitures, une autre personne a même vu le prévenu courir à la suite de l'incendie. Le jeune homme possède des antécédents judiciaires pour coups et blessures. Le représentant du ministère public requiert deux ans d'emprisonnement.



L'avocat du prévenu semble avoir quelques doutes sur cette affaire. "Nous ne savons pas vraiment ce qu'il s'est passé lors de l'altercation entre Bill et son voisin. De plus, nous ne savons pas exactement à quelle heure le feu a pris. Mon client a regardé un match de football qui s'est terminé vers 23 heures, il est ensuite allé se laver. Lorsqu'il a été interpellé par les policiers, il se trouvait dans la salle de bain. Plusieurs habitants ont été entendus et n'ont absolument rien vu à part une silhouette s'encourir. Le prévenu a menacé de mettre le feu aux voitures mais personne ne l'a vu. Je sollicite donc l'acquittement au bénéfice du doute".



Le jugement sera prononcé le 15 avril.