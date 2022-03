"Il paraît très gentil cependant, il minimise les faits et peut se montrer violent. De plus, il ment sur l'âge de sa propre fille, elle avait 16 ans au moment des faits et non 13", a poursuivi la victime. C'est le 20 mai 2019, alors que Guy attendait son petit-fils sur un parking à Ath que le prévenu s'est dirigé vers le véhicule afin de mettre les choses au point. Celui-ci aurait malencontreusement, blessé le grand-père en refermant la portière.

Lors de son audition, Guy a expliqué que son petit-fils avait été menacé et poursuivi par le prévenu jusqu'à sa voiture. Le jeune homme n'ayant pas été entendu, ce que le représentant du ministère public a trouvé regrettable, il a donc sollicité de requalifier les faits en coups involontaires.

"Je ne voulais pas lui faire de mal volontairement", a conclu le prévenu. En choisissant de se défendre seul, Pascal a sollicité son acquittement ou une suspension simple du prononcé. Le jugement sera prononcé le 29 mars.