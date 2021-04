Du 17 mai au 22 juin, la ville d'Ath annonce qu'une campagne de dératisation sera menée sur l'ensemble de son territoire. Celle-ci a fait appel à une firme spécialisée (Antinuisible) pour mener à bien cette opération qui comprendra, après dépistage prélable des zones infestées, les applications de produits raticides dans l’espace public tels que les égouts, les berges de cours d’eau ou encore les fossés communaux.

L'entreprise mandatée pour réaliser ce travail de salubrité publique effectuera un second passage en contrôlant les postes d’appâts et en réappliquant du produit si nécessaire en cas de réinfestation. Afin de ne pas contaminer l'environnement, les cadavres seront évacués avant d'être incinérés. Un avis annonçant l’opération sera placé aux endroits concernés.

La Ville entend profiter de cette campagne de dératisation pour rappeler aux particuliers leurs obligations en la matière. Afin de se prémunir contre toute infestation, il est demandé à la population d'éviter tout dépôt de nourriture accessible aux rongeurs. Si les rats sont déjà présents dans les espacées privés, c'est au propriétaire de la parcelle infestée d'intervenir.

Pour les éliminer, les moyens mécaniques restent l’option la plus efficace et la plus respectueuse de l’environnement. Par ailleurs, du produit dératisant est également mis gratuitement à la disposition des habitant(e)s, en petite quantité, durant toute l’année, à l’accueil de l’administration communale. En raison de la pandémie, celle-ci n'est ouverte qu'en matinée, de 8h à 13h, du lundi au vendredi.

Les autorités communales insistent encore sur la nécessité de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute intoxication humaine ou animale via ce produit qui doit être appliqué dans un lieu accessible uniquement aux rats. Une fois morts, ceux-ci doivent être aussitôt évacués.

Les particuliers athois ont également la possibilité de faire appel à une société de dératisation. Dans le cadre du marché passé avec la ville d’Ath et pour autant qu'ils optent pour la société Antinuisible (0485/314 003), ils pourront bénéficier cette année d’un tarif préférentiel en tant que personnes domiciliées dans l'entité.

Infos complémentaires auprès du service Environnement (068/68.12.50).