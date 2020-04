Depuis le vendredi 20 mars dernier, chaque jour les musiciens Aurelie Amistad et Julien Govoorts se relaient à 20h, sous la supervision de Jean-Claude Molle, pour jouer un air de carillon en l’honneur de tous ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre le coronnavirus.

Pour offrir un peu d’amusement dans cette période difficile, ils ont décidé de vous proposer un petit jeu et de vous laisser choisir le morceau qui sera joué ce vendredi à 20h par Julien Govoorts! Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de voter via un formulaire en ligne avant ce mercredi 22 avril à 16h. Le vote est limité à un par personne.

Pour voter, cliquez sur ce lien : https://www.ath.be/ma-commune/actualites/toute-lactu-liee-au-coronavirus/actualites/carillon-pour-le-personnel-medical-choisissez-le-morceau-de-ce-vendredi-20h/bulletin-de-vote