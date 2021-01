C'est désormais officiel, la capitale du Pays Vert accueillera bien un centre de vaccination dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du Covid-19. Pour rappel, le bourgmestre Bruno Lefèbvre avait sollicité à différentes reprises, les ministres compétents afin de vanter les effets positifs pour les habitants de la cité des Géants et des environs de pouvoir disposer d'un centre de vaccination dans sa commune.

Dans un communiqué relayé sur sa page Facebook, le premier citoyen athois se réjouit de pouvoir annoncer l'ouverture prochaine au hall Ceva d'un centre de vaccination de proximité à destination de la population de la Wallonie. En effet, ce mardi matin, la ministre wallonne de la Santé, Christie Mooreale, a officiellement informé la ville d’Ath de sa décision d’implanter sur les bords de la Dendre un pôle de vaccination.

"Nous sommes la 3ème ville de Wallonie picarde. Je mesure notre responsabilité et surtout l’importance et l’opportunité pour nos concitoyens de se faire vacciner au plus près de chez eux", souligne Bruno Lefèbvre. Et ce dernier d'insister sur la bonne collaboration entretenue avec les services communaux ainsi qu'avec le docteur flobecquois Xavier Vancoppenole, président de l’association des médecins généralistes de la région, lequel aura la gestion de l’aspect médical du site.

D'ores et déjà, les équipes de l’administration athoise déploient toute leur énergie afin d’assurer la fonctionnalité du lieu. Concrètement, sur base du calendrier fixé par l’autorité régionale, le hall du CEVA situé au n°68 du chemin des Primevères sera prêt à prodiguer les premiers vaccins dans le courant du mois de mars sous réserve des livraisons par les firmes pharmaceutiques.

Enfin, si les autorités devaient augmenter la vitesse de vaccination dans les prochains mois, ce site permettra de multiplier les lignes de vaccination avec plus de facilité.