Ce jeudi matin, le tribunal correctionnel de Tournai a condamné à 37 mois d'emprisonnement un multirécidiviste prévenu d'une tentative de meurtre, requalifiée en coups, commise à Ath, au soir du 24 juin dernier à l'encontre de son hébergeur.



Le ministère public avait requis une peine de sept ans de prison. Quelques jours avant la scène du 24 juin, le prévenu avait déjà planté un canif dans la cuisse de son hébergeur, parce qu'il l'accusait de mentir et de boire.



Face à toute cette violence, la victime avait demandé au prévenu de quitter son domicile. Ce dernier lui a alors à nouveau porté des coups, en la menaçant avec un couteau placé sous la gorge.



Après un passage au poste de police, le prévenu, une fois libéré, est retourné chez la victime, où il s'est abandonné à un déchaînement de violence. Un voisin a entendu "je vais te tuer" et a alors appelé la police.



Pour le tribunal, l'intention d'homicide n'est pas établie. D'une part, si le violent avait voulu tuer son hôte, il aurait pu utiliser une autre arme puisque des armes plus létales se trouvaient dans l'appartement. D'autre part, il n'aurait pas ouvert la porte à deux témoins au cours de la rixe. Deux personnes qui étaient venues pour une histoire de stupéfiants.



L'avocat du prévenu, Me Rodriguez, reconnaissait d'ailleurs que les photos prises sur place étaient assez surréalistes. "Elles apparaissent comme une scène de meurtre tant il y avait du sang partout." Le conseil du prévenu sollicitait un sursis probatoire tandis que le ministère public avait de son côté requis sept ans d'emprisonnement.



C'est vers cette dernière option que le tribunal s'est finalement penché en prononçant une peine ferme mais un peu moins longue que ce qui a été requis.