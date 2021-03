La ville d'Ath fait désormais partie des 35 communes wallonnes à bénéficier d'un nouvel outil de redynamisation de son centre-ville après avoir répondu avec succès à l'appel à projets "Créashop Plus" initié par le SPW qui a débloqué un budget de 1.230.000€ pour encourager l'ouverture de nouveaux commerces. Celui-ci se traduira par l'octroi d'une prime à l'installation allant jusqu'à 6000€, moyennant une intervention maximale de 60% dans le coût d'aménagement du futur magasin.

"Grâce à ce projet qui entre clairement dans la dynamique de relance de notre ville, nous pourrons pousser à l'entreprenariat tout en portant des projets innovants et créatifs", se réjouit le bourgmestre Bruno Lefèbvre.

Le diganostic posé par l'Agence de développement local (ADL) a mis en évidence certains manques au niveau de l'offre et de la diversités commerciales dans l'intramuros athois. A partir de là, celle-ci a élaboré une liste d'enseignes faisant actuellement défaut qui suscitera, on l'espère, des vocations ainsi qu'une bonne dose d'audace et de créativité parmi les personnes désireuses de développer une activité commerciale au coeur de la cité des Géants.

Sur la liste des points de vente et services inexistants, citons un magasin de chaussures pour enfants, une galerie d'art, une boutique de cadeaux, une autre spécialisée dans la mode vintage, un espace nature et découverte, un restaurant japonais, plusieurs magasins de créateurs, une boutique de spécialités orientales. A ces suggestions, ajoutons en d'autres toutes aussi pertinentes comme celle d'un magasin d'instruments de musique vu le nombre élevé de fanfares que compte la région et d'un magasin de jeux vidéo, goodies liés à l'univers des séries, mangas, films et autres produits cadeaux.

Audace et innovation

"L’un des critères de sélection auquel notre jury fera plus attention est celui de l’innovation", précise le bourgmestre et son échevine du Commerce Nathalie Laurent. Les membres du jury se baseront sur d'autres critères d’évaluation tels que la diversité, le développement durable, l’économie circulaire ou encore l’économie sociale. Ceux-ci veilleront, à la lumière des connaissances du terrain, à ce que l’offre commerciale soit comblée de manière cohérente.

Là encore, la Ville et son ADL n'hésitent pas à faire germer les idées. Un hall relais des producteurs locaux avec comptoir de vente serait ainsi le bienvenu, de même qu'une maternité commerciale pour que les jeunes commerçants ainsi que les créateurs puissent s’essayer à la vente et se constituer une clientèle locale.

Mentionnons encore un Craft Beer Shop, indispensable dans une région dont les habitants sont traditionnellement amateurs de produits brassicoles, mais également une boutique alliant chauvinisme et innovation où l'on trouverait des produits belges de qualité ainsi que des spécialités locales. Au rayon souvenirs, il n’existe aucune boutique touristique à proprement parlé, même pas dans les musées, alors que la cité des monstres d'osier possède une réelle carte à jouer dans ce domaine-là.

En outre, les autorités communales verraient bien se renforcer l’offre en matière de développement durable, d'économie circulaire ou encore le zéro déchet (pas qu’alimentaire) tout en misant sur un concept de plus en plus tendance : les pops up stores. Vu le vieillissement de la population, on pourrait créditer des boutiques pour les 3x20 et les 4x20. Et pourquoi pas imaginer une boutique de mode et de sport spécifique à l’art urbain (graff, skateboard, trottinette, culture hiphop, etc.) un peu branchée pour le jeune public tout en envisageant ultérieurement la mise à disposition d’espaces de créations urbaines en partenariat avec la MCA ou l’office du tourisme.

En pratique, les candidats doivent demander un formulaire de candidature au service ADL et le remplir, avant de venir défendre leur projet devant un jury de neuf personnes de référence qui seront chargées d'évaluer les postulants en fonction des projets menés mais aussi des besoins de la zone commerciale concernée.