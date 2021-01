Spécialisée dans les travaux d'entretien des espaces publics, la société A2 (Frameries) vient de remporter un marché pour procéder au curage ainsi qu'au recensement complet des quelque 9000 avaloirs de l'entité athoise. Reposant sur un budget de 40.000€ financé sur fonds propres par la capitale du Pays Vert et supervisé par l'intercommunale de propreté de Wallonie Picarde (Ipalle), ces importants travaux ont démarré cette semaine et s'étaleront sur une période de deux ans.

Un marché financé par la Ville et suivi par Ipalle a été remporté par la société A2 pour l’entretien et le recensement complet de nos 9000 avaloirs. "Il s’agira d’un précieux renfort pour l’hydrocureuse de nos ouvriers communaux. Celle-ci concentrera ses efforts sur les points les plus critiques (égouts bouchés, coulées de boue) de même qu'aux endroits non nettoyés par la firme A2 en fonction de l’année".

En plus de les nettoyer, cette entreprise active en la matière depuis trois générations et qui emploie actuellement une centaine d'ouvriers en Wallonie identifiera chaque avaloir, avant de les intégrer dans une application afin de faciliter leur gestion par la suite et ce, tant par les services communaux que par l'intercommunale Ipalle.

Bien entendu, tous les défauts (grille cassée, avaloir bouché, cuve fissurée) seront systématiquement relevés dans un rapport détaillé lors de ce passage dont profiteront en 2021 le centre-ville, les faubourgs de Bruxelles, de Mons et de Tournai auxquels s'ajouterot les villages d'Irchonwelz, d'Ormeignies-Autreppe, de Villers-Saint-Amand, de Villers-Notre-Dame et de Moulbaix.

L'opération se poursuivra l'an prochain dans les autres villages de l'entité. A savoir Mainvault, Houtaing, Ligne, Bouvignies, Ostiches, Rebaix, Isières, Lanquesaint, Maffle, Arbre, Gibecq, Ghislenghien et Meslin-l'Evêque.