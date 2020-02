Ceux-ci viennent d’être installés sur les bâtiments de l’hôpital, de l’administration communale et de l’école Georges Roland

La majorité PS-MR-Ecolo entend réduire la pollution atmosphérique au cœur de la capitale du Pays Vert. Pour ce faire, l’Institut scientifique du service public (ISSEP) vient d’installer de nouveaux appareils de mesure de la qualité de l’air ambiant sur trois sites répartis dans la cité des Géants: le centre hospitalier Epicura, l’administration communale et l’école Georges Roland.

Il s’agit d’échantillonneurs séquentiels permettant la mesure des éléments métalliques sur la fraction PM10 des particules en suspension dans l’air ambiant, soit les particules dont la taille est inférieure à 10 micromètres.

Un mât météo a également été placé au niveau de l’administration communale. Ces différentes installations permettront de mieux cerner la nature et l’origine des particules récoltées.

Ces placements font suite aux réunions techniques organisées par l’administration communale en présence des entreprises Flaurea Chemicals et Höganäs Belgium et de diverses instances du SPW. Afin d’obtenir des données plus précises de la qualité de l’air, il a été souhaité de réaliser une campagne de mesures complémentaires pour une période de minimum trois mois.

La surveillance de la qualité de l’air ambiant sur Ath sera assurée par l’agence wallonne de l’air et du climat (AWAC). Dans ce cadre, une station de prélèvement permettant la mesure des éléments métalliques sur la fraction PM10 des particules en suspension dans l’air ambiant, est désormais opérationnelle sur le site de l’hôpital.

D’autre part, deux jauges de récolte des poussières sédimentables sont installées, depuis près de 30 ans, sur les sites de l’hôpital et de l’administration communale.

La nouvelle campagne de mesures qui débute cette semaine permettra de mieux connaître et ainsi d'améliorer la qualité de l'air au centre-ville comme la majorité athoise s'y est engagée dans sa déclaration de politique communale.

B.D