Nouveauté cette année, en cas de chutes de neige, des dépôts de sel seront à la disposition des habitants dans les villages et faubourgs de l’entité d'Ath.



Ce n’est pas tout, les sableuses qui sortaient essentiellement autrefois à la demande de la zone de police sortiront également de manière plus préventive sur les axes prioritaires sur base des annonces météo.



En cas de chutes de neige, les axes utilisé par les services de secours et les bus seront traités en priorité comme chaque année. "Des partenaires privés avec lesquels nous avons des accords pour pareilles situations complètent le dispositif communal afin de couvrir une bonne partie de nos 650 km de voiries", indique la Ville.



Pour que le sel soit efficace, il est nécessaire que les véhicules empruntent la voirie qui a été sablée. Il est donc inefficace de traiter les rues à faible densité de circulation, raison pour laquelle certaines rues ne sont pas traitées. "Nous y prévoyons néanmoins un passage avec une lame si la hauteur de neige au sol le nécessite".

Ainsi, différents dépôts auront lieu notamment à la Place d’Ormeignies, à la Place de Maffle, à la Place d’Irchonwelz ou encore à la Place de Ghislenghien.