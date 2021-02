Après l'incontournable rendez-vous folklorique de la ducasse d'Ath, "Sortilèges, Rue et Vous" est sans conteste l'évènement culturel du calendrier athois qui draine le plus de monde dans la capitale du Pays Vert. Depuis plus trois décennies, ce festival international des arts de la rue mis sur pied par la maison culturelle d'Ath (MCA) attire chaque année plusieurs milliers de spectateurs venant des quatre coins de Belgique et du Nord de la France.

La crise sanitaire a, hélas, eu raison de l'édition 2020 qui, à l'instar de toutes les autres manifestations rassemblant les foules, a dû être annulée. Même si le virus circule toujours et que les mesures de restrictions limitant les contacts sociaux perdurent, les organisateurs se montrent résolument optimistes quant à la possibilité de programmer une édition différente des Sortilèges au printemps prochain. Après des mois d'incertitude, les équipes de la MCA la préparent en tout les cas activement.

"La persistance de l'épidémie nous invite à revoir complètement notre organisation habituelle", indique-t-on du côté de la MCA. C'est la raison pour laquelle l'édition 2021, rebaptisée "Les Petit Sorts", ne ressemblera forcément à aucune autre. Celle-ci privilégiera une formule beaucoup plus intimiste où le public réservera son parcours de spectacles à l'avance puisque les jauges seront limitées. Fidèle à la tradition, le festival et ses artistes renoueront avec le public durant le long week-end de l'Ascension, soit du jeudi 13 au dimanchee 16 mai.

Les organisateurs devront malheureusement faire une croix sur les activités qui gravitent autour de la programmation cette année : pas de bars, de marché artisanal, de village associatif, de stand info. "L'envergure de cette édition ne sera pas la même que d'habitude mais nous aurons certainement besoin de coups de main malgré tout ! On n'en a pas encore une idée précise mais les choses sur lesquelles les personnes intéressées et disponibles pourraient nous aider sont nombreuses."

Une aide extérieure sera sans conteste la bienvenue au niveau de la gestion de public mais également en ce qui concerne la désinfection de matériel, le montage ou encore la surveillance de matériel. Si la formule de cette nouvelle édition vous séduit et que vous avez un peu de temps libre à consacrer à cette noble cause culturelle, n'hésitez pas à vous manifester en téléphonant au 068/68.19.52 ou en adressant un courrier électronique à l'adresse suivante: sortileges@mcath.be

Qui dit quatre jours de festival dit une possibilité pour les accros du boulot d'en profiter aussi un peu ! Parce que certains travaillent parfois beaucoup et voient peu de spectacles, cette année sera justement l'occasion d'en profiter. A l'instar des autres spectateurs, les aidants seront invités à choisir un Petit Sort (parcours), et un seul afin de permettre à un maximum de monde d'en profiter. Au total, 24 rendez-vous sont programmés afin de permettre à plus de 4000 spectateurs de partager des émotions et des sensations avec les artistes dans le respect des règles sanitaires.

Durant près de 2h, ce parcours-spectacle truffé de surprises et entièrement gratuit alliera théâtre et musique de rue, cirque, arts forains et performances tout en offrant un peu de rêve et de respiration aux petits et grands trop longtemps confinés et privés de divertissement depuis bientôt un an déjà.

En pratique, les réservations débuteront le 13 avril à la billetterie du Palace. Le public aura la possibilité de choisir une date et une heure qui déterminera sa programmation. Le jour J, il suffiira de se rendre au lieu fixé lors de l'inscription tout en se munissant d'une chaise.