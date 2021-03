Après un très long entracte causé par cette satanée épidémie qui, hélas, est tout sauf un mauvais film de science-fiction, le cinéma L’Ecran est sur le point de rallumer son projecteur à l'approche des vacances de Pâques. A partir du samedi 3 avril jusqu'au dimanche 18 avril, le petit complexe cinématograpique de la rue du Gouvernement, à l'ombre de la tour Burbant, rouvrira exceptionnellement ses portes sept jours sur sept.

Les activités restant pour l'heure interdites pour les plus de 12 ans dans les espaces intérieurs et clos comme peuvent l'être les salles osbcures, les équipes de la Maison culturelle d'Ath (MCA) ont dû faire preuve de créativité et élaborer de nouveaux scénarios orgasinationnels compatibles avec les directives sanitaires en vigueur.

A l'heure où beaucoup de secteurs restent sous cloche, le cinéma l'Ecran a décidé d'en sortir en programmant des séances parents non-admis à raison de deux séances chaque après-midi (14h et 16h). Cette formule inédite s'adresse donc uniquement aux jeunes de moins de 13 ans qui, pour l'occasion, auront la chance de profiter de la salle comme des grands.

Que les parents se rassurent, un encadrement spécifique sera mis en place pour installer nos petits cinéphiles en toute sécurité et surtout pour leur présenter le film. En d’autres mots, une séance de ciné-club rien que pour eux ! Cerise sur le gâteau, les mômes seront les premiers à découvrir le nouvel écran, 25% plus grand que l’ancien.

Un nouvel écran plus grand

Trois films inédits au prix très démocratique de 5€ la séance figureront à l'affiche de cette quinzaine cinématographique n'étant pas accessible aux adultes. Adapté des livres du même nom, Petit Vampire est l’histoire attendrissante d’un petit monstre qui s’ennuie terriblement dans le monde des monstres et qui rêve d’aller à l’école pour se faire des copains.

Le second film faisant partie de la programmation, Lupin 3, est une adaptation de la célèbre BD où le cultissime gentleman cambrioleur revient pour une aventure effrénée à la quête d’un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober.

Enfin, l'Extraordinaire Voyage de Marona et son environnement visuel exceptionnel permettront au spectateur de déployer son imaginaire et de partir à la découverte du destin unique d’un attachant petit chien.

L’Écran profitera de l’occasion pour reprogrammer deux autres belles références qui étaient à l’affiche en octobre dernier. D'une part, Poly, un remake du feuilleton télévisuel dont la réalisation a été confiée à Nicolas Vanier, déjà connu pour ses films Belle & Sébastien et Donne-moi des ailes. Et d'autre part, Calamity, un chef-d'œuvre du cinéma d’animation particulièrement travaillé au niveau de son expression et qui narre l’enfance de la célèbre Calamity Jane.

Le nombre de places étant limité pour chaque séance, il est vivement conseillé de réserver ses tickets à l'avance, soit en ligne sur www.cinemalecran.be, soit par mail à info@cinemalecran.be, soit par téléphone au 068/68.19.40 durant les horaires d’ouverture du cinéma (du lundi au dimanche de 13h30 à 18h) ou directement sur place aux mêmes heures.