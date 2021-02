L’intercommunale Ipalle s'apprête à poursuivre les importants travaux d'égouttage entamés en novembre dernier le long du Chemin Vert, à Ath. Programmé à partir du lundi 22 février, des collecteurs et stations de pompage seront installés dans le cadre de ce chantier qui nécessitera des modifications en matière de circulation. Cette nouvelle phase du chantier est planifié pour une durée de trois mois, sous réserve des conditions météorologiques.

Concrètement, l'entreprise travaillant pour le compte d'Ipalle posera une nouvelle station de pompage à proximité de l'habitation située au n°54, ce qui entraînera la fermeture de la voirie sur une portion comprise entre les n°52 et 58. L'intercommunale de propreté publique de Wallonie Picarde précise encore qu'une conduite de refoulement sera quant à elle placée à hauteur des maisons n°30 et 54.

"Durant la durée des travaux, le Chemin Vert sera inaccessible à la circulation entre les carrefours formés avec celui-ci et la rue de la Fosse. Suite aux fermetures de voiries, des déviations seront mises en place. L’accès aux véhicules de secours restera cependant garanti et l’accès aux habitations sera maintenu autant que possible, toujours bien sûr en fonction de l’avancement du chantier", indique-t-on du côté de chez Ipalle.

Concernant la collecte des sacs-poubelles, des PMC et des papiers/cartons, il est demandé aux habitants concernés de les sortir aux heures autorisées, la veille du jour de ramassage. L’entreprise en charge de l'exécution de ces travaux les déposera à un endroit plus facilement accessible à leur enlèvement. Il est en outre suggéré aux riverains de planifier les livraisons (mazout, pellets...) en dehors des heures d’activités du chantier.

Que les riverains se rassurent, ces derniers seront tenus informés des différents changements de phases au fur et à mesure de l’évolution du chantier ayant pour finalité l’acheminement des eaux usées vers la station d’épuration d’Ath où elles pourront être assainies avant leur rejet dans la Dendre.