Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, Infrabel, entamera d'ici quelques heures d'importants travaux sur la ligne 90 entre Ath et Leuze. Afin de garantir la sécurité du trafic ferroviaire et la ponctualité des trains, ces travaux d'entretien s'avèrent urgents et nécessaires.

Ils seront exécutés de nuit et débuteront ce lundi 3 mai à partir de 22h pour prendre fin le samedi 8 mai à 6h du matin. Comme chaque fois, la direction d'Infrabel a prévenu les riverains que ces derniers risquaient de subir diverses nuisances durant toute la durée des travaux entrepris sur le rail. Les désagréments pourront d'une part être sonores suite à l'utilisation d'un train de travaux et d'engins de chantier auxquels s'ajouteront la présence et la circulation de véhicules et de membres du personnel d'Infrabel. Celles-ci seront également lumineuses en sachant qu'un éclairage artificiel sera mis en place pour permettre aux ouvriers d'Infrabel de mener à bien ce chantier mobile dans les meilleures conditions possibles.

Des problèmes de mobilité sont également à prévoir dans le cadre de ce chantier qui nécessitera la fermeture de deux passages à niveau néanmoins distants de plusieurs kilomètres l'un de l'autre. Celui situé au chemin de Hacquemont, à Leuze, sera fermé à toute circulation routière et piétonne du lundi 3 mai (22h) au samedi 8 mai (16h). Idem en ce qui concerne le passage à niveau de la rue de la Brasserie, à Ligne (Ath). Seule la première portion de cette voirie menant au village restera accessible depuis la chaussée de Tournai jusqu'au PAN.

Pour les usagers désireux d'atteindre la seconde portion de la rue située de l'autre côté du passage à niveau (côté église), ces derniers devront emprunter l'itinéraire suivant. Au départ de la chaussée de Tournai, ils devront prendre la rue Jean Dufour et celle du Douaire. Cette déviation leur permettra de rejoindre la partie de la rue de la Brasserie inaccessible depuis la N7 suiite à la fermeture de ce passage à niveau rendu provisoirement infranchissable pour les besoins de ces travaux.

Les riverains désireux d'obtenir des informations complémentaires sur ce chantier ferroviaire peuvent contacter Infrabel au numéro suivant: 0800/55000