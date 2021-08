Deux athoises, Sylvie et Stéphanie ont décidé d'effectuer un périple de 210 kilomètres en l'espace de seulement 9 jours. Leur but est donc de relier Puy-en-Velay à Compostelle. Beaucoup de personnes effectuent ce pèlerinage dans le but d'atteindre le tombeau attribué à l'apôtre saint Jacques le Majeur, situé dans la crypte de la cathédrale Saint-Jacques-de-Compostelle. Céline Dramaix, amie proche de ces deux aventurières, a lancé une page Facebook nommée Les Poupettes à Compostelle, spécialement dédiée à leur périple.

"La première fois qu'elles m'ont parlé de Compostelle, j'ai cru que c'était un festival. N'étant pas une très grande sportive, j'ai voulu mettre ma pierre à l'édifice en créant et en alimentant une page Facebook pour parler de le parcours. De plus, que Sylvie et Stéphanie puissent avoir du soutien et des souvenirs est absolument primordial pour moi".

L'idée de ce pèlerinage n'est pas du tout arrivé par hasard. Arsène, le fils de Stéphanie devait effectuer ce parcours d'aventurier. Sa mère l'avait toujours encouragée dans ce défi et lui avait même offert de nombreux livres sur le sujet. Toutefois, le jeune homme est malheureusement décédé sans avoir pu réaliser l'un de ses rêves.

"Stéphanie a eu le besoin et l'envie de faire ce périple pour rendre hommage à Arsène malgré ses problèmes de santé. Elle a demandé à Sylvie, sa fidèle amie de prendre le grand départ avec elle, le 21 août. Avant cette date, elles ont fait de nombreux entraînements ainsi que des investissements", précise Céline Dramaix.

Sylvie et Stéphanie ont donc pris le départ ce samedi. Leur première étape de 24 kilomètres reliait Puy-en-Velay à Saint-Privat-d’Allier (France). Malgré les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, les deux amies sont heureuses et satisfaites de ces premiers jours.