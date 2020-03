En cinq jours, onze faits et tentatives sont à mettre à leur actif.

Après avoir été tous les deux entendus par un juge de la jeunesse à Tournai, le premier jeune interpellé a été placé en centre IPPJ (Institution publique de protection de la jeunesse). L'autre a quant à lui été remis en liberté mais devra néanmoins respecter des conditions strictes.



Malgré leur jeune âge, et c'est certainement le plus inquiétant, un de ces gamins est déjà bien connu de la justice pour diverses autres infractions...

Les habitants de la cité des Géants ne devaient pas forcément être à leur aise au moment de faire leurs courses ces derniers jours et on peut les comprendre. En effet, deux mineurs semaient la terreur sur le parking de grandes surfaces.Du 21 au 25 février derniers, ils se sont attaqués à plusieurs personnes, majoritairement des femmes âgées et seules., détaille Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi de la division de Tournai de l'arrondissement judiciaire Mons-Tournai. Onze faits et tentatives de vol à l'arraché, d'extorsion, de menaces et de vols simples sont ainsi à mettre à leur actif.C'est donc la zone de police d'Ath qui s'est chargée de cette affaire et qui a rapidement pu identifier et interpeller le premier jeune le 25 février.