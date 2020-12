EpiCURA a inauguré ce vendredi ses deux nouvelles salles d’opération de manière virtuelle via un événement public sur sa page Facebook. Ce nouvel espace bénéficie des dernières technologies.

La création de ces deux nouvelles salles constitue une première étape importante du projet Crescendo visant à étendre et à moderniser le quartier opératoire de l’hôpital athois. Ainsi, les quatre salles existantes seront bientôt rénovées deux par deux.

Pour rappel, Crescendo englobe trois dossiers d’envergure pour l’hôpital d'Ath, à savoir l'extension et la rénovation du bloc opératoire qui devraient être concrétisées en 2021 et dont la première étape a été inaugurée ce vendredi, la construction d'un nouveau bâtiment à front de rue qui devrait là aussi prendre fin en 2021 et enfin le reconditionnement des unités de soins dont la fin devrait survenir en 2024.

Les équipes d’EpiCURA ont donc permis au grand public, de manière virtuelle bien entendu, de pénétrer dans les nouvelles salles. Un outil important également pour les médecins en cours de formation en chirurgie, comme l’a expliqué le Pr Jean Closset, responsable du département de chirurgie digestive de l’ULB.

"Ce nouvel outil nous permettra d’y envoyer nos candidats en formation, donc des gens déjà médecins mais qui se forment en chirurgie. Nous avons de nombreux candidats et il est important pour nous d’avoir des centres de formation fiables. Nous sommes aussi souvent en contacts avec les maîtres de stages, dont le Dr Philippart, avec qui nous échangeons beaucoup."

Le Dr Patrick Philippart, chef de service chirurgie générale et digestive chez EpiCURA site d’Ath, a guidé la visite. "Les salles sont spacieuses, conçues pour mettre le patient dans une situation de zénitude, de calme, au centre de la pièce. Autour, plusieurs corps de métiers interviennent, comme les infirmières, qui préparent le matériel et le patient. Le rôle de l’anesthésiste est important aussi."

Les salles contiennent du matériel hautement performant, que ce soit le respirateur pour ventiler les poumons du patient pendant l’anesthésie ou encore les moniteurs qui permettent de suivre les paramètres vitaux de la personne. Un échographe permet aussi de réaliser des anesthésies régionales, d’une partie du corps donc.

L’intégration de l’imagerie médicale au bloc opératoire constitue aussi un atout. "La fibre optique nous permet de travailler avec des images en temps réel, indique ainsi le Dr Philippart. Des images et des vidéos peuvent aussi être envoyées directement dans le dossier du patient. Au niveau des types d’interventions, dans la salle dans laquelle nous nous trouvons, on fera de la chirurgie digestive, la chirurgie de la vésicule par exemple, de la paroi aussi, la chirurgie du cancer également ainsi que de la chirurgie gynécologique."

Au total, onze disciplines sont représentées. Rien que pour l’année 2019, le bloc opératoire athois a pris en charge 5500 patients. Il est composé de 30 chirurgiens, 8 anesthésistes, 26 infirmiers mais aussi d’aides-soignants et logistiques et de technicien(ne)s de surface/agents de bio-nettoyage.

La mise en service des deux nouvelles salles est imminente. "La première semaine de janvier, on opèrera les premiers patients dans ces salles", a ainsi signalé Frédéric Schumacher, chef de projet.