Certaines seront regroupées et d’autres retirées pour davantage de propreté et de sécurité.



La propreté aux abords des points d’apport volontaire laisse à désirer. Des personnes n’hésitent pas à déposer leurs contenants en tous genres (cartons, sacs plastiques, caisses) au pied des bulles à vêtements et à verre.



"La vocation de ces bulles est de faciliter le recyclage et le tri des déchets. Chaque point de collecte ayant sa spécificité, il est interdit d’y abandonner des déchets non conformes pour des raisons évidentes de salubrité publique. Hélas, certains utilisateurs considèrent qu’il s’agit de lieux de ramassage où l’on peut déposer tout et n’importe quoi »,déplore Christophe Degand, échevin de la Propreté.