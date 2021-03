Depuis quelque temps, Maurane souhaitait adopter un animal de compagnie et plus particulièrement un chat. La jeune femme est alors tombée sur une photo de Bowie via les réseaux sociaux du refuge Félin pour l'autre, situé à Tournai. Pour Maurane, c'était un véritable coup de foudre pour ce petit chat au passé douloureux.

"Au départ, il se nommait Albator mais je l'ai rebaptisé Bowie car il a une pupille dilatée comme le chanteur David Bowie. L'association a retrouvé ce jeune chat errant et maltraité. Aujourd'hui, il ne voit plus de l'œil droit quant au gauche, il ne perçoit que les ombres", déclare Maurane Godart.

Aujourd'hui Maurane et Bowie vivent une très belle histoire d'amitié et partagent également de beaux moments, au quotidien."Entre nous, c'est une grande histoire d'amour, il me suit partout même à la salle de bain. Il me donne beaucoup de joie et d'amour. Sa présence m'apporte du réconfort et m'apaise".