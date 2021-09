Le conseil communal d’Ath, mercredi soir, a approuvé le projet (fourniture et pose) de toilettes publiques dignes de ce nom, pour un montant d’environ 80.000 €. Cette décision réjouira de nombreuses personnes, singulièrement de sexe féminin.

Les vespasiennes actuelles sont évidemment insuffisantes (réservées uniquement à la gent masculine) et elles sont aussi la source de nuisances olfactives. “La présence de toilettes publiques peut se révéler primordiale dans le cadre de la gestion d’un centre-ville, pour l’ensemble de la population mais aussi pour les usagers divers, que l’on soit en période de festivités ou pas,” indique le collège communal. “L’épidémie de ces derniers mois et les divers confinements ont accentué davantage la nécessité de pouvoir disposer de ce type d’installation pérenne. Le projet présentement envisagé concerne donc le placement de deux infrastructures, à proximité l’une de l’église Saint-Julien et l’autre de l’Esplanade.”