Le 17 octobre, c’est la Journée Internationale pour l’élimination de la pauvreté. Dans de nombreuses villes de par le monde, un message commun est partagé : « s’unir pour mettre fin à la pauvreté, à la discrimination et à la solitude. »

À Ath, partant du postulat que les étapes de la vie, joyeuses ou moins joyeuses, se marquent sur notre visage, la Commission de Lutte contre l’Exclusion Culturelle de la Maison Culturelle d’Ath (la CLEC) a proposé des ateliers de gravure sur plexiglas – « Qui suis-je ? » animés par le Collectif Garage.

Les réalisations issues de ces ateliers seront présentées le lundi 18 octobre au Château Burbant de 14h à 18h. Ce temps de rencontre et d’échange se passera autour d’un moment ludique et participatif de « Photo ma tronche », avec la participation du Collectif Garage et du CEC Ruée vers l’Art.

À la suite de cet atelier, à 17h30, le cinéma L’Écran présente le film Nomadland. Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain. Ne dit-on pas que ce qui se passe en Amérique aujourd’hui arrivera rapidement chez nous ?

Bénévole à la CLEC ?

Derrière ces initiales, il y a un petit groupe de citoyens athois : Mireille, Mario, Patricia, Marie-Christine et Sarah. Sensibilisés par la pauvreté, depuis plusieurs années ils valorisent la parole des plus fragiles, les écoutent et leur permettent un meilleur accès à la culture. C’est la Commission de Lutte contre l’Exclusion Culturelle de la Maison Culturelle d’Ath. Un des moments forts de son action est la « Journée Internationale pour l’élimination de la pauvreté – 17/10 ». La CLEC recherche de nouveaux membres pour renforcer son équipe. Les personnes intéressées à les rejoindre ou toutes celles ayant des questions peuvent prendre contact avec la Maison Culturelle au 068 68 19 99 ou culturepourtous@mcath.be.