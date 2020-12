Implantée à Fleurus (Charleroi), cette société avec laquelle le groupe hospitalier Epicura vient de signer un contrat et passer commande, lui garantira une réserve stratégique disponible dans un rayon géographique restreint d’une cinquantaine de kilomètres et endéans la semaine. La production a d’ores et déjà débuté et la première livraison aura lieu dans les prochains jours.

Ces masques 100% made in Belgium présentent deux avantages principaux dont le premier est de faire appel à une production locale. « Epicura est soucieux du développement durable et privilégie, lorsque c'est possible, les circuits courts et l'économie locale », indiquent dans un communiqué ses responsables.

Accueillant deux lignes de fabrication jusqu’à juin 2020, l'entreprise Deltrian a doublé sa capacité de production et est maintenant équipée de quatre lignes fonctionnelles uniquement dédiées à la confection des masques citoyens et chirurgicaux. Soucieux de pouvoir s’assurer une sécurité d’approvisionnement en toute circonstance, Epicura a par ailleurs choisi de sceller un partenariat avec un fournisseur proche géographiquement et fiable au vu de sa longue expérience dans la filtration et des partenaires locaux dont il a su s’entourer.

Depuis plus de 50 ans, l’entreprise Deltrian fabrique et commercialise des filtres à air capables de filtrer les plus petites particules d’air pollué et de fournir un air propre. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, l’entreprise a rebondi pour proposer une solution concrète, rapide et pérenne pour la fabrication et la fourniture de masques chirurgicaux de qualité.

Last but not least, ces masques chirurgicaux offrent une grande efficacité (protection contre les projections de gouttelettes et fluides corporels, grande perméabilité à l’air, confort, respirabilité) et sont, bien entendu, certifiés par l'Union européenne. Leur qualité et leur efficacité permettront aux membres du personnel soignant du groupe Epicura de lutter efficacement contre le coronavirus sur ses différentes implantations.