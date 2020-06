Les chantiers ont repris à l’hôpital, notamment au niveau de la nouvelle aile à front de rue et de l’extension du bloc opératoire.

Les dirigeants d’EpiCURA ont fait le point ce mardi sur les différents chantiers en cours et à venir.

Celui qui est le plus avancé a trait à l’extension du bloc opératoire pour passer ainsi de quatre à six salles. Les travaux vont bon train et leur achèvement est programmé pour la fin de cette année. Les quatre salles existantes seront rénovées par après.

Le chantier du nouveau bâtiment à front de rue a repris lui aussi. Sur 5000 m² et trois étages, il englobera notamment un nouveau service de dialyse ainsi que trente salles de consultations climatisées. La mise à disposition de cette nouvelle aile est prévue pour fin 2021.

En attendant de pouvoir réaliser un parking semi-enterré, EpiCURA, qui a racheté près des urgences un terrain appartenant au CPAS, va y aménager un parking provisoire de 130 places avec éclairage notamment.

Au total, si on compte aussi la rénovation du bloc obstétrique et celle des unités de soins, des chantiers programmés pour un peu plus tard, EpiCURA va investir plus de 40 millions sur Ath.

Au niveau du virus, les dirigeants ont annoncé qu’il n’y avait plus aucun patient Covid sur le site d’Ath.

Retrouvez les détails des investissements dans notre édition de ce mercredi.