Depuis de nombreuses années, la Maison des Géants accueile une à deux fois par an dans ses murs une exposition temporaire liée de près ou de loin à l'univers des monstres d'osier en Belgique mais aussi en-dehors de nos frontières.

Par le passé, le musée de la rue de Pintamont qui leur est dédié avait notamment mis à l'honneur les géants catalans (Espagne) mais aussi des photographes immortilisant ce folklore ancestral avec beaucoup de talent et de créativité.

En 2021, la Maison des Géants a choisi de mettre à l'honneur l'artiste-plasticien Stéphane Deleurence, sans aucun doute un des créateurs de géants les plus actifs et les plus doués de ces dernières décennies.

"Originaire de la région lilloise, ce dernier a réalisé plus de 80 personnages surdimensionnés en 40 ans de carrière dont un certain nombre très apprécié dans le Nord de la France. Parmi ses postures les plus célèbres figure ce Saint-Nicolas perché sur un âne. Stéphane Deleurence a aussi réalisé les moules des géants processionnels de la ducasse d'Ath tout en travaillant sur la restauration de deux d'entre-eux, en l'occurrence Mademoiselle Victoire et le cheval Bayard", confie Laurent Dubuisson, conservateur de la Maison des Géants.

C'est à la fin des années 70 que Stéphane Deleurence a démarré son activité dans le secteur de l’illustration. Ce dernier a commencé à réaliser des dessins pour la presse tout en côtoyant le monde de la bande-dessinée. Rapidement, il a souhaité donner vie à ses personnages de dessin en passant à la 3e dimension.

Plus qu’un créateur de géants, il aime se définir comme un faiseur de géants, celui qui facilite le travail d’un collectif. N'oublions jamais qu'un géant est est l'oeuvre d'une équipe aux talents multiples regroupant des artisans tels que le sculpteur, le vannier ou encore la costumière. Mais celui-ci est avant tout destiné aux gens qui le commandent et qui vont le faire vivre pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Pas de géants sans les gens. Cette devise est centrale dans l’attachement de Stéphane Deleurence à ces grands personnages. L’exposition présente des croquis, dessins et aquarelles provenant de son fond d'atelier. Autant de documents précieux et intéressants qui viendront étoffer les collections déjà très riches de la Maison des Géants. Lors de cette exposition qui lui est consacrée et qui sera visible à partir du 8 mai jusqu'au 7 novembre, une vingtaine de personnages nés de son imagination s'offriront également au regard des visiteurs.