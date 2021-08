L’aigle à deux têtes avait montré la voie ce dimanche, ouvrant le bal athois pour lancer les différents cortèges, les groupes se succédant toutes les 15 minutes. Partis les derniers du hangar, Goliath et Madame étaient évidemment attendus par la foule au dehors. Un petit pas de danse pour chacun afin de faire monter la température d’un cran, puis le recueillement lors du dépôt de la gerbe à la stèle près des pompiers.

Monsieur et Madame ont ensuite emprunté le boulevard du Château pour débuter leur parcours. William Denutte, 9 ans, alias le berger David de cette édition, précédait Goliath et Madame et a d’ailleurs été chaleureusement applaudi par le public à son arrivée. Il ne semblait pas trop déçu de ne pas pouvoir combattre cette année. Il aura au moins eu l’occasion de déambuler en public. "Je suis très content d’être ici avec les géants. Des combats, il y en aura encore. Nous allons défiler dans les rues et c’est ce qui compte aujourd’hui", disait le jeune garçon.

Tout proche, Geoffrey Sauvage, chef porteur de Goliath, insistait sur l’importance de pouvoir proposer quelque chose au public en cette année encore particulière, même si rien ne peut remplacer une édition normale de la ducasse. "Ecoutez, je suis un acteur de la ducasse avant tout et nous ne devons pas nous montrer égoïstes. Le but aujourd’hui est de faire plaisir à la population athoise qui, comme ailleurs, a souffert durant ces deux dernières années, soulignait Geoffrey. Maintenant, cette édition ne s’inscrira pas vraiment dans le contexte des traditions. Je suis un fervent adepte du respect des traditions. J’espère donc que dès l’année prochaine, on retrouvera les grands moments comme le mariage, le combat et la procession, une procession qui, ne l’oublions pas, date de plus de 5 siècles. Encore une fois, je suis très attaché aux traditions."

Il n’en reste pas moins qu’au moment de la sortie du hangar et durant le parcours, l’émotion était tout de même forte dans le cœur des porteurs.