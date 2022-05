Des voisins, interpellés par le vacarme ont rapidement appelé les services de police. Sur place, Sébastien semblait toujours très énervé. Il a commencé à proférer des menaces de mort aux deux inspectrices de police présentes. Le prévenu a même tenté de mordre et a sauvagement craché sur les deux policières. Des renforts ont par ailleurs, été sollicités afin de maîtriser l'individu, agressif. Une fois au commissariat, le prévenu a continué à provoquer les agents et frappait qui plus est, dans les murs de sa cellule.

Absent au sein du tribunal correctionnel de Tournai, ce lundi après-midi, pour s'expliquer des différentes préventions, le représentant du ministère a précisé que ces faits restaient extrêmement violents et interpellants. Possédant plus de 19 antécédents judiciaires notamment pour coups et blessures ainsi que pour vols, Sébastien risque une peine sévère de trois ans de prison. Le jugement sera prononcé le 30 mai prochain.