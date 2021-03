Il s'empare d'un vélo à la gare d'Ath : "Il était sans selle et tout rouillé, je voulais juste récupérer les roues" Pays Vert M.P. Un jeune homme comparaissait récemment devant le tribunal correctionnel de Tournai pour avoir volé un vélo © M.P.

Dernièrement, une affaire assez surprenante a été éclaircie au sein du tribunal. Nicolas, un jeune homme originaire de la ville d'Ath, était présent devant la barre du tribunal correctionnel de Tournai afin de faire opposition à un jugement de 2020 qui le condamnait à six mois d'emprisonnement. Le prévenu est en effet accusé d'avoir dérobé un vélo devant la gare d'Ath.



Malgré cette accusation, Nicolas n'a pas considéré ce geste comme une infraction. "Pour moi, ce n'est pas un vol. Ce vélo était près de la gare, je pensais qu'il était abandonné. De plus, il était sans selle et tout rouillé, je voulais juste récupérer les roues", déclare le prévenu.



Le prévenu doit se remettre en selle



Le prévenu possède déjà plusieurs condamnations et plusieurs antécédents. L'avocat du prévenu a sollicité à l'égard du jeune homme, l'acquittement ou à titre subsidiaire, une peine de travail. Pour l'avocat de Nicolas, il est important de prendre en compte sa situation familiale qui est loin d'être facile au quotidien. "Au moment des faits, mon client avait déjà plusieurs enfants et aujourd'hui, sa vie familiale n'est pas toujours évidente. Il doit se remettre en selle", conclut l'avocat du prévenu.



Le jugement sera prononcé le 15 avril.