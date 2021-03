La fonction mayorale n'était déjà pas facile, ni de tout repos avant que ne survienne l'épidémie du Covid-19. Il faut bien constater que le poste de bourgmestre, aussi convoité soit-il en période électorale, est encore devenu bien plus ingrat et complexe dans le cadre de la crise sanitaire et des mesures pas toujours très populaires à faire respecter auprès de secteurs aussi impactés que l'Horeca pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Ce n'est pas la première fois et certainement pas la dernière que le bourgmestre de la cité des Géants, à l'instar de bon nombre de mandataires politiques, doit faire faire face à des critiques sur les réseaux sociaux - justifiées ou non mais par forcément toujours constructives - par rapport à la gestion communale.

Ces derniers jours, Bruno Lefèbvre (PS) a néanmoins subi sur les réseaux sociaux des attaques personnelles de l'une ou l'autre personne touchant à sa vie privée, des insultes à caractère homophobe qui ont poussé le bourgmestre à déposer plainte auprès des services de la police locale.

N'ayant pas l'habitude de s'épancher sur la toile, l'homme fort de la capitale du Pays Vert a, cette-fois, tenu à justifier sa décision après de ses concitoyens en s'adressant directement à eux via sa page Facebook. "Je dois dire que même si j’ai tendance à ne pas extérioriser mes sentiments ou états d’âme, ces tristes épisodes, ces propos dont la teneur est d’ailleurs pénalement punissable, m’ont marqué. J’ai été frappé par la dureté de ces mots virulents mélangeant ma fonction publique comme bourgmestre et ma vie privée", confie Bruno Lefèbvre.

Et l'intéressé d'ajouter que de nombreux citoyens lui ont transmis des captures d’écran, se disant scandalisés et solidaires à son égard, et que c'est après avoir pris connaissance de certains commentaires agressifs, haineux et blessants qu'il a pris a décision de porter plainte.

"Tout ne peut pas être dit, tout ne peut pas être toléré. Les difficultés que nous rencontrons ne doivent pas nous laisser glisser dans des débordements inacceptables d’attaques verbales ou physiques à l’égard de qui que ce soit ! Sachez que je suis tout à fait conscient de la situation extrêmement catastrophique et difficile que nous vivons. Dans chacune de nos actions, nous tentons de faire au mieux à l'égard des personnes en difficultés sociales, celles qui cherchent du travail, des jeunes, des personnes qui, aujourd’hui, malgré les circonstances difficiles, travaillent, et je pense évidemment aux métiers de première ligne comme les infirmières, les médecins, les enseignants, les ouvriers, comme les éboueurs et j’en passe", souligne le bourgmestre.

Ce dernier pense également aux difficultés rencontrées par certains commerces et en particulier les établissements appartenant au secteur Horeca. "Les portes closes des cafés et des restaurants depuis près de 150 jours m’attristent et m’angoissent. Je comprends votre besoin de faire entendre votre désespoir. Comme Giorgio l’a fait il y a quelques jours en se rendant pacifiquement à Namur pour tenter de se faire entendre et se battre pour la réouverture de son restaurant le Pégase d’Eva à Mainvault! Notre ville sans ses beaux restaurants et ses commerces attractifs, sans ses habitants qui s’y promènent et s’y arrêtent, ne serait qu’une ville sans vie et sans joie."

Dans cette lettre ouverte, notre interlocuteur insiste encore auprès de sa population sur le fait nous avons tous besoin des uns et des autres. "Nous tentons chaque jour, dans la mesure de nos possibilités, de trouver les meilleures solutions d’aides concrètes pour vous soutenir, vous accompagner, prévoir la réouverture dès qu’elle sera autorisée pour l’ensemble des secteurs. Vous savez, j’aime mon métier de bourgmestre. Au quotidien, j’essaie d’être aux côtés de tous les habitants de ma commune. Mais être bourgmestre m’oblige aussi à faire respecter les règles, à appliquer les règlements des pouvoirs supérieurs (Province, gouvernements wallon et fédéral).

Bruno Lefèbvre conclut en rappelant qu'à elle seule, la Belgique totalise à ce jour depuis le début de la pandémie 763 885 cas et 22 006 décès. "Les mesures édictées le sont dans le but de protéger la santé des citoyens et je n’ai d’autres choix que de veiller à leur respect. Il en va de ma responsabilité et j’ai toujours eu à cœur de prendre mes responsabilités dans le cadre des fonctions que j’exerce."