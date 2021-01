Et de trois pour la capitale du Pays Vert qui vient à nouveau de se distinguer dans le cadre du concours "Wallonie en Fleurs" qui récompense des villes mettant leur savoir-faire au service d'aménagements durables, diversifiés et favorables à la biodiversité. Une manière d'encourager le fleurissement des villes et villages wallons en leur attribuant une série de fleurs qui sont ensuite affichées sur un panneau signalétique à l'entrée de leur territoire.

Lors de la première édition en 2017 de ce concours organisé par l'asbl Adalia 2.0, la ville d'Ath avait déjà décroché le label 3 fleurs, avant de récidiver l'année suivante. En 2020, celle-ci a remis avec succès son label en jeu en introduisant un nouveau dossier de candidature. Le mérite en revient au service des espaces verts dont les réalisations ont une fois encore séduit les membres du jury lors de leur visite le 12 août dernier sur les bords de la Dendre.

Le concours organisé par l’asbl Adalia 2.0 a pour objectif de valoriser les communes qui s’engagent sur des enjeux tels que l'amélioration du cadre de vie, l'attractivité touristique et le respect de l'environnement. A la lecture de leur rapport, ces derniers ont notamment apprécié la dynamique générale de la ville en matière d'espaces verts, tant au niveau de la créativité que sur le plan de l'esthétique. Le jury également relevé la motivation et la passion des ouvriers en charge de l'entretien de ces espaces.

Les couleurs ont, elles aussi, réussi à charmer les experts :"Jolie palette de couleurs, très peu de fausses notes, créativité et aménagements bien entretenus", ont-ils indiqué. Dans les choses à améliorer, le jury a estimé que l'association de couleurs entre les balconnières de l’administration communale et les parterres en pleine terre n’était pas tout à fait en harmonie.

Au top depuis quatre ans !

En revanche, ses représentants ont tenu à mettre en exergue la diversité des arbres plantés dans le centre-ville ainsi que le site de l'Esplanade où l'on dénombre pas moins de 150 tilleuls. Les façades des commerces ornées de vasques ont également attiré le regard du jury qui n'a pas hésité à lancer des fleurs à la ville participante et pour la 3ème fois gagnante. "Tout est réfléchi dans le sens du durable, de l’esthétique, de la propreté et du partage".

De quoi réjouir le responsable des espaces verts et ses hommes tout en les motivant à faire encore mieux la prochaine fois. "La participation à ce type de concours est l’occasion de mettre en avant les compétences de nos services communaux et plus particulièrement de celui des espaces verts. Y prendre part permet aussi à notre cité de se confronter à un regard extérieur et à se remettre en question dans l'évolution des pratiques et des techniques", confie Cédric Minet.

L'édition 2020 du concours a, en outre, permis au service des espaces verts de présenter devant un parterre de spécialistes ses dernières initiatives telles que "Jardiner ma ville" qui offre la possibilité aux habitants qui le désirent de végétaliser les abords de leur maison ou de leur commerce via un permis octroyé par la ville d'Ath.