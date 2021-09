La prévention est une des missions des Centres Publics d’Action Sociale. C’est pourquoi le CPAS d’Ath organise depuis plusieurs années une journée de sensibilisation pour les citoyens. La crise sanitaire n’a pas permis l’organisation de cette action l’année dernière. C’est pourquoi cette année, le CPAS a décidé d’organiser cette journée et d’y ajouter différents secteurs directement impactés par le COVID.

"C’est un des premiers événements que le CPAS en collaboration avec les services de la Ville organise, ça fait du bien de recommencer à toucher et sensibiliser les citoyens à travers ce type de journée, c’est important pour nous", insiste le Bourgmestre.

"Depuis 2012 la journée de l’Energie fonctionnait très bien, depuis 2019 elle est plus complète puisqu’elle est devenue la journée de sensibilisation et de prévention, de nombreux stands seront présents pour vous accueillir et aborderont différents thèmes, tous plus importants les uns que les autres", souligne Jérôme Salingue Président du CPAS.

Pour Christophe Degand, Echevin de l’Energie "C’est l’occasion de mettre en valeur notre « commune zéro déchet », d’aider les citoyens à diminuer leur volume de déchets par habitant mais aussi de tester l’eau du robinet avec les participants".

Des animations et stands d’informations aborderont les thèmes de l’énergie, le service social, la culture, l’environnement, la jeunesse, le logement et la sécurité. Vous pourrez y rencontrer bon nombre d’acteurs de terrain tels que les services du CPAS et de la ville d’Ath, la Croix Rouge, la maison culturelle d’Ath, l’AJI, les pompiers et le service de police mais aussi Ipalle et l’asbl 3D. La société ORES sera également présente pour expliquer le plan de déploiement des compteurs intelligents et leur fonctionnement. L’asbl Cap Sciences proposera des animations scientifiques à destination des plus jeunes.

Tout cela se déroulera dans un esprit convivial tout en respectant les règles sanitaires en vigueur, sans oublier la possibilité de remporter un kit énergie et de nombreux cadeaux.