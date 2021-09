Lancée voilà plus de vingt ans sur base d’une collaboration avec Ellezelles (projet pilote), l’Agence de Développement Local (ADL) d’Ath doit recevoir un nouvel agrément. On dira en résumé que la procédure a un peu traîné. Le conseil communal a approuvé le (nouveau) projet de développement local et l’échevine du Commerce, Nathalie Laurent (MR), a présenté les grandes lignes d’un plan stratégique qui s’articule à travers trois axes (priorités).