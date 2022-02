Il a des connaissances techniques indéniables sur tout ce qui touche aux armes à feu, "mais on ne peut pas en dire autant au niveau administratif". Depuis l’âge de ses 14 ans, J-R.P. a fait des armes sa passion et même par la suite, son métier. "Ce ne sont pas des jouets. La fonction demande une certaine rigueur. Il est sorti du cadre au point de mettre la société en danger. Les armes pouvaient tomber dans de mauvaises mains et il aurait été responsable d’une possible mort", a souligné le procureur du roi devant le tribunal correctionnel. Le prévenu âgé de 39 ans ne tenait pas de registre sérieux. L’aspect financier l’intéressait davantage…