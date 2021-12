Des études, voilà plusieurs années, ont déjà montré des nappes de pollution sur et autour du site de Flaurea Chmicals (autrefois: Floridienne Chimie).

Ce mardi, le bourgmestre d’Ath, Bruno Lefebvre (PS), explique avoir reçu l’information selon laquelle les eaux souterraines de la zone seraient fortement polluées. Il a de suite pris un arrêté visant à interdire la consommation de l’eau provenant de la nappe, dans une zone de 100 m autour du site industriel.

"Il ressort d’une réunion en visioconférence tenue ce jour avec des responsables de la Spaque et du Service Public de Wallonie, que les eaux souterraines dans un rayon de minimum 50 mètres autour du site de l’entreprise Flaurea, Chemicals, implantée Quai des Usines à Ath, seraient fortement polluées et ne devraient pas être consommées dans un but alimentaire" indique le texte de l’arrêté.

"Dans l’attente d’une caractérisation plus complète de la pollution, le principe de précaution impose d’interdire dans un périmètre adéquat compte tenu des éléments d’information disponibles ce jour, l’utilisation de l’eau issue de la nappe souterraine à des fins de consommation ou pour arroser un potager ainsi que de réaliser de nouveaux puits utilitaires. À titre conservatoire, et jusqu’à nouvel ordre, il est fait interdiction à quiconque se trouvant dans la zone de restriction (NDLR: avec un plan à l’appui) reprenant une zone comprise dans un rayon de 100 mètres de l’entreprise Flaurea Chemicals, d’utiliser ou de laisser utiliser la nappe d’eau souterraine comme eau potable et pour l’arrosage des potagers, ainsi que de réaliser de nouveaux puits utilitaires" stipule l’arrêté du bourgmestre.