Le bourgmestre va réunir les principaux acteurs de la tradition afin de voir s’il est envisageable ou pas de maintenir, voire de reporter, ces festivités qui drainent plusieurs milliers de spectateurs sur un week-end

Lors de sa nouvelle conférence de presse qui vient de s'achever, le Conseil National de Sécurité présidé par la 1ère ministre Sophie Wilmes (MR) a fait savoir que tous les évènements publics de masse ne pourront avoir lieu jusqu’au 31 août inclus. Les grands festivals de l’été prévus sur le territoire belge dont LaSemo en Wallonie Picarde (Enghien) sont par conséquent annulés mais qu’en sera-t-il de la ducasse d’Ath programmée durant le week-end des 22 et 23 août prochains?

A cause de l’épidémie du Coronavirus, celle-ci subira-t-elle le même sort qu’une autre tradition folklorique reconnue au patrimoine immatériel de l’humanité (Unesco)? A savoir le Doudou dont l’édition 2020 aurait dû tenir le 7 juin à Mons. C’est en tout cas ce qu’en déduisent de nombreux Athois(es) qui, avant même que les organisateurs n’annoncent officiellement l’annulation de la plus belle des ducasses, ont fait part de leur immense tristesse sur les réseaux sociaux.

Du côté des autorités communales, on ne confirme pas à ce stade l’information. « Nous attendons les directives officielles du gouvernement fédéral. Ensuite, je réunirai les acteurs principaux de la ducasse et nous communiquerons dans la foulée », commente à chaud le bourgmestre Bruno Lefèbvre (PS).

Conservateur de la Maison des Géants, Laurent Dubuisson se refuse également à tout commentaire, laissant à la Ville le soin de trancher. Quitte à déroger au calendrier historique de la ducasse d'Ath arrêté au 4ème dimanche d’août, pourrais-t-on imaginer exceptionnellement le report d’une semaine de la sortie des monstres d’osier dans la capitale du Pays Vert?

Goliath et ses congénères devraient être rapidement fixés sur leur sort et savoir s’ils devront rester « confinés » dans leurs entrepôts une année supplémentaire. Quant aux habitants de la cité des Géants, ils ne peuvent imaginer un tel scénario et beaucoup d'entre-eux iront sans doute brûler un cierge à l'église Saint-Julien dans l'espoir que le Covid-19 ne soit pas fatal à ces réjouissances folkloriques auxquelles ils sont viscéralement attachés.

B.T