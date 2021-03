En raison de la situation sanitaire actuelle et du côté extrêmement incertain de l’évolution de la pandémie, il a été décidé de reporter à une date ultérieure, non définie actuellement, la 7ème édition du grand nettoyage de printemps. Qu'à cela ne tienne, il sera à nouveau possible, à partir du 1er avril, de s’inscrire en tant qu’ambassadeur de la propreté dans le respect des mesures de protection sanitaires en vigueur. Les inscriptions se feront sur le site de l'asbl Be Wapp.

"Ce report de l'opération ne doit pas entamer notre enthousiasme et notre détermination. Nous ferons autrement ce grand nettoyage printanier. Dans le cadre du plan local de propreté, notre ambition est de couvrir progressivement l'ensemble du territoire de l'entité grâce au développement du réseau d'ambassadeurs de la propreté en collaboration avec Be Wapp. L'appel aux bonnes volontés sera relancé dès le mois prochain. Tous ces coups de mains bénévoles et citoyens constituent des renforts très appréciables et complémentaires au travail quotidien accompli par les ouvriers communaux", se félicite Christophe Degand.

Et l'échevin en charge de la propreté publique d'annoncer le lancement par la ville d'Ath d'une action propreté inédite baptisée Organise ton ramassage. A mi-chemin entre le grand nettoyage de printemps et les ambassadeurs de la propreté, ce nouveau projet associant toujours Be Wapp permettra à tout un chacun, petits et grands désireux de consacrer de leur temps au profit de cette noble cause environnementale, de nettoyer l'espace public avec du matériel de ramassage qui sera fourni gratuitement aux participants.

Pour ce faire, ces derniers devront s’inscrire sur le site de Be Wapp, entreprendre ensuite leur chasse aux détritus en respectant bien la bulle de quatre personnes (Covid oblige), avant de communiquer à Be Wapp le nombre de sacs contenant chaque type de déchets récoltés via un formulaire électronique. Les organisateurs du ramassage se chargeront de vous livrer gratuitement le matériel.

"La ville d'Ath assure un rôle de coordinateur et elle sera tenue automatiquement informée dès qu’une équipe sera inscrite. Nos services recevront les coordonnées des personnes inscrites, ce qui nous aidera à développer notre réseau et à organiser le ramassage des sacs récoltés. Il suffira de nous contacter pour convenir avec le service propreté de l’évacuation des sacs selon les règles usuelles de tri. Les déchets seront ensuite évacués via leur filière spécifique de traitement, à savoir les PMC vers la valorisation et les tout-venant vers la filière d’élimination", poursuit Christophe Degand.

Afin de mettre en valeur les actions bénévoles de ramassage des déchets tout en sensibilisant la population, des panneaux Be Wapp diffusant le message suivant "Cet endroit vient d’être nettoyé, aidez-nous à le garder propre !" seront installés aux endroits où ont eu lieu les ramassages. Les participants ne devront cependant pas oublier de se manifester auprès du service Environnement en mentionnant, à l'avance, la date de leur action et le tronçon nettoyé avec la localisation précise.