Fermée depuis le 15 octobre en raison de l’aggravation de la crise sanitaire, la bibliothèque Jean de la Fontaine vient de rouvrir très partiellement ses portes. Depuis hier, ses adhérents ont la possibilité d’emprunter des livres selon un système de take away un peu comparable à celui des restaurateurs livrant des repas depuis que le secteur Horeca est à nouveau confiné.

Concrètement, il est désormais possible de réserver des bouquins par téléphone et d’en prendre possession le lendemain sur rendez-vous entre 13h30 et 17h. Les réservations pour la section jeunesse sont à effectuer du lundi au vendredi, de 9h à 11h30, au 068/68.13.14 et au 068/68.13.44 pour la section adulte. Celles-ci sont également possibles par mail à l’adresse suivante: bib.com@ath.be N’oubliez pas de mentionner vos nom et prénom ainsi que le numéro de votre passeport lecture.

“Ce service de retrait privilégie l’application des règles d’hygiène et de prévention recommandées tout en garantissant la sécurité des emprunteurs et celle des bibliothécaires”, indique-t-on du côté de la Ville.

Comme d’habitude, il est possible d’emprunter jusqu’a six livres qui seront à retirer dans le sas d’entrée de la bibliothèque, a l’heure du rendez-vous fixé la veille avec vous. Le paiement sera comptabilisé sur la fiche du lecteur dans le logiciel du centre de lecture publique et devra être honoré lors de la réouverture complète de celui-ci. La sélection des livres s’effectue via la consultation d’un catalogue mis en ligne.

En qui concerne les retours, une prise de rendez-vous est également obligatoire pour ramener des livres sans en emprunter de nouveau. Signalons encore que la salle de lecture et l’espace public numérique reste fermés tandis que les animations littéraires sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, de même que le prêt inter-bibliothèques, à l’exception de Samarcande (dans la limite du possible).