L’ASBL La Framboise Masquée redémarre son projet Graines de Géants à travers la ville. Une grainothèque qui a mis en circulation 4000 sachets de graines l’année dernière et qui espère dépasser la barre des 5000 cette année.

Les graines sont disponibles à partir du 01 mars 2022 pour toute la saison des semis (jusqu’à septembre). Réapprovisionnement toutes les semaines dans les points de distribution. Des graines gratuites, de saisons et reproductibles en libre-service à travers trois points de distribution ( Hall d’accueil de la commune, Ludothèque Pirouette et la Bibliothèque Condorcet). Légumes, fleurs et aromates pour les yeux, les papilles, sans oublier les papillons. On emprunte les graines, on les sème, on récolte les graines et on les ramène au point de dépôt dans la mesure du possible.

Si on ne sait pas ramener de graines ...

Disponibles sur la plateforme Mafflourchette*, des sachets de graines de Bleuet en vente au profit de l’ASBL et de ses activités. Des semences garanties indigènes et reproductibles (3€ /sachet). L'ASBL La Framboise Masquée est également présente au marché des producteurs locaux organisé tous les derniers vendredis du mois et sur le comptoir des commerçants qui la soutiennent.

Tous les premiers vendredis du mois en 2022 de mars à octobre, un atelier convivial autour de la mise en sachets de graines est également organisé. Plus d'informations: info@laframboisemasquee.be