Voici près de 25 ans, la cité des Géants s’est dotée de deux musées : l’Espace Gallo-romain et la Maison des Géants, tous deux gérés par l’asbl Office de Tourisme d’Ath.

Dès 1997, l’Espace Gallo-romain prend place dans l’ancienne académie de dessin où sont toujours exposées deux embarcations millénaires issues des fouilles archéologiques menées à Pommeroeul quelques décennies plus tôt.

La Maison des Géants, quant à elle, ouvre ses portes en octobre 2000. Quelle magnifique vitrine pour la ville d’Ath. Le Château Cambier bénéfice d’une belle rénovation pour accueillir ce musée flambant neuf . Durant toute l’année, le folklore, d’ici et d’ailleurs, y est expliqué au travers de films et de collections soigneusement présentées. Tant d’expositions, de présentations de calendriers des géants y ont organisées. Près de 200 000 personnes l’ont visitée !

Le temps du renouveau est venu !

La Maison des Géants qui réouvrira ses portes à l’automne 2022, disposera de salles d’expositions plus grandes et plus lumineuses. La future muséographie permettra une nouvelle circulation du visiteur dans le site. Des pièces jamais encore exposées seront valorisées et feront écho à d’autres, issues des collections de l’ancien Musée d’Histoire et de Folklore, aujourd’hui définitivement fermé. Il sera possible de visiter la Maison des Géants, smartphone en main. Des nouvelles animations pédagogiques verront également le jour.

Pour voir ou revoir la Maison des Géants, il est possible de s’y rendre du mardi au vendredi de 10 à 17h. Les samedis, dimanches et fériés de 14 à 18h jusque ce dimanche 7 novembre inclus. L’occasion de voir également l’exposition « Faiseurs de Géants» qui emmène les visiteurs dans l’atelier d’un artiste-artisan à l’origine d’une quatre-vingtaines de « postures ».

En parallèle, le projet de taverne de la Brasserie des Légendes suit son court. Pour rappel, les bâtiments 16 & 18 rue de Pintamont situés en front de rue seront convertis en un nouvel espace de dégustation jouxtant l’accueil de l’Office de Tourisme d’Ath- Maison des Géants. Les travaux seront entrepris dès cet hiver.