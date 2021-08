A l'occasion de la Ducasse d'Ath qui se tiendra différemment cette année, la Maison des Géants propose des articles inédits. Ainsi, des reproductions de Goliath et Madame Goliath (en caoutchouc) seront disponibles et plairont même aux plus jeunes. C'est la société Zagazudos, fabricants de jouets labelisés Made in Spain qui a réalisé ces articles; les statuettes répondent, bien évidemment, aux normes de qualité et de finition élevées conformément aux exigences européennes. Goliath mesure 29 cm et Madame 27 cm. Chaque statuette est disponible à la boutique de la Maison des Géants au prix de 25 € (stock limité/pas de réservation).