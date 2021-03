Depuis ce lundi 8 mars, d'importants travaux ont démarré sur la N527 Ath-Beloeil, à hauteur du village d'Ormeignies (Autreppe). Dans le cadre de ce chantier exécuté pour le compte du SPW, gestionnaire de cette voirie régionale, le carrefour formé par la chaussée de Valenciennes et le chemin de Blicquy fait l'objet d'une réfection complète qui nécessite la fermeture de celui-ci.

Pour les automobilistes et les chauffeurs de poids-lourds ayant l'habitude de fréquenter cet axe routier, des itinéraires de délestage ont été mis en place. La circulation plus régionale et celle des camions est temporairement déviée par la N7 à hauteur de la capitale du Pays Vert.

Une déviation a également été instaurée pour les conducteurs des véhicules dont le tonnage ne dépasse pas les 3,5 tonnes. Ces derniers sont déviés par les rue du Renard, la rue du Pont Brûlé, la rue du Faulx, le chemin de Brunehaut, la rue de Blicquy, la rue d'Ellignies et la rue Neuve.

Pour les usagers du réseau TEC, les arrêts situés au niveau de la Ferme Bricout et de la rue du Renard ne seront plus desservis durant toute la durée des travaux. Trois arrêts temporaires viendront les remplacer dont deux se trouvent sur le territoire d'Autreppe: le premier aux abords de l'église et le second à hauteur de l'école communale. Un 3ème arrêt de bus a été provisoirement installé le long de la rue Neuve, à Ellignies-Sainte-Anne.

Le timing prévoit la fin de ce chantier de réhabilitation de la traversée d'Autreppe à la date du 30 avril prochain mais tout dépendra comme toujours des conditions météorologiques.