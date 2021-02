Depuis son inauguration le 16 décembre 1972, la piscine communale d’Ath, implantée au cœur même de la Cité des Géants, n’avait jamais fait l’objet d’une profonde rénovation. Seules des interventions multiples et ciblées ont été réalisées afin de maintenir cette infrastructure en bon état et permettre aux 100.000 nageurs qui la fréquentent annuellement de pratiquer la natation dans les meilleures conditions possibles.

Fermée depuis bientôt un an, la piscine de la rue de Gand est d'ordinaire fréquentée par un large public. On y retrouve en priorité les écoles maternelles et primaires, mais aussi les différents clubs (les Marsouins, de plongée…) ainsi que la clientèle familiale, touristique, du 3ème âge, sans oublier les participants aux nombreux stages sportifs.

Pour l'échevin des Sports, "il était indispensable de continuer à offrir à la population athoise et des alentours, un outil performant qui puisse répondre aux besoins de chacun", souligne Jérôme Salingue. Ainsi, lorsque la Région Wallonne a lancé un appel à projet « Plan Piscine », la Ville y a vu une opportunité et a introduit sa candidature en vue de rénover entièrement sa piscine vieillissante.

Après plusieurs mois de réflexions et d’études diverses, menées en étroite collaboration avec les services communaux, le projet définitif a pu être soumis en juillet 2019 aux autorités compétentes. "Je suis très heureux d’officialiser le lancement des travaux de notre piscine, c’est un gros projet de cette mandature et malgré les difficultés financières et sanitaires, nous arrivons à avancer !", indique le bourgmestre Bruno Lefebvre.

Planifiés sur une durée de 365 jours, ces travaux de remise à neuf reposent sur un investissement de 4.853.360€ (TVAC) qui sera financé à la fois par l’appel à projets « Plan Piscine 2014-2020 » pour un montant maximum de 1.611.554€ et via un prêt sans intérêt pour lequel le CRAC interviendra à hauteur de 861.554,34€. En ce qui concerne la rénovation de la salle de sport attenante à la piscine, celle-ci sera couverte par un subside PIC (petite infrastructrure) pour un montant d'engagement ferme de 833.840€.

Un bassin plus volumineux

Après mise en concurrence, c’est la société Monument Hainaut qui s’est vue confier en août dernier la réalisation de cet ambitieux chantier par le collège communal. Spécialisée dans la rénovation de monuments historiques, cette entreprise de renom basée à Marquain a notamment travaillé sur la restauration de la cathédrale de Tournai. "Le marché du patrimoine étant limité en Belgique, nous avons diversifié ces dernières années nos activités dans le domaine plus spécifique de la réhabilitation de bâtiments anciens et d'infrastructures sportives telles que celles-ci", confie son directeur Ghislain Claerbout.

Ce n'est pas le premier bassin de natation auquel la société Monument Hainaut redonne une seconde vie. Tout en venant d'entreprendre le lifting de la piscine de la capitale du Pays Vert, celle-ci procède dans le même temps à la rénovation de celle de Soignies. "Les travaux à exécuter dans des complexes aquatiques nécessitent l'utilisation de matériaux qui résistent à l'eau car on a toujours 100% d'humidité par après mais également au chlore. En règle générale, la durée de vie d'une piscine est de 25 ans", poursuit le directeur de Monument Hainaut.

Mobilisant au total une vingtaine d'hommes, le chantier de la piscine d'Ath a démarré le 15 février par les travaux de démolition et de terrassement sous la « houlette de la direction des services techniques communaux, l’auteur de projet l’A.M. CoRePro sprl – Axi(h)ome sprl de Charleroi ainsi que Belfius Banque (Bruxelles) qui a été désigné le 21 février 2020 par le collège communal en vue d’apporter une assistance technique dans le cadre des projets d’investissement de grande envergure comme celle du bassin de natation de la rue de Gand.

Un élévateur sera positionné juste à l’entrée principale de sorte qu’il puisse desservir les deux niveaux afin de faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Les escaliers seront également revus et un système d’automatisation des guichets sera prévu. La coque du bassin sera plus volumineuse avec l’agrandissement de la profondeur (30 cm supplémentaire) et ce, afin de permettre au club de plongée de poursuivre ses activités tout en organisant des compétitions. Aussi, un sixième couloir de nage sera créé et un système de mise à eau pour les PMR sera mis en place.

La zone des vestiaires sera quant à elle complétement réaménagée. Elle se composera de quatre vestiaires collectifs et de 26 vestiaires individuels dont deux réservés uniquement aux PMR. De plus, de nombreux rangements seront créés de part et d’autre du complexe afin d’optimaliser l’espace.

La cafétéria fera, elle, l'objet d’une refonte complète en « Club House » avec une ouverture vitrée donnant directement sur la piscine et ce, afin de créer un lieu de convivialité propice à la discussion, à la restauration et à la désaltération pour les nageurs et les visiteurs.

Au niveau des installations techniques, une mise en conformité de l’ensemble est prévue avec la création d’un bac tampon synthétique. Le local technique sera situé en sous-sol du bâtiment et la chaufferie sera placée au niveau supérieur de la salle de sport. Concernant l’enveloppe extérieure, une mise en valeur du bâtiment est envisagée, histoire d’attirer l’œil du visiteur tout en créant une nouvelle dynamique.

Au-delà, il est également prévu de remettre en conformité la salle de sport jouxtant la piscine. Les lanterneaux existants seront démontés et de nouveaux puits de lumière directe seront créés. Le revêtement de sol sera quant à lui remplacé.

Rendez-vous dans un an pour les premières longueurs et les premiers plongeons.