Passionnée par les chevaux, Aurore a effectué 1 200 kilomètres aller/retour afin de sauver Oreo, un poney Shetland âgé de 13 ans.

"Aujourd'hui, ce poney est handicapé et possède des jambes et des sabots déformés", indique sa propriétaire. Oreo a été opéré le 13 janvier dernier pour sectionner des tendons au niveau de ses pattes avant. Cette opération permettrait effectivement de relâcher la tension et essayer de redresser ses jambes. "Rien n'est sûr concernant son évolution et si cela va réussir ou non. Une chose est certaine, c'est que je ferai tout pour lui", précise Aurore.

© D.R.

Tombola et appel aux dons

Face à ces multiples soucis de santé, la propriétaire de ce poney rebaptisé Oreo, fait tout son possible pour soulager ses douleurs. Dernièrement, cette passionnée a fait un appel sur les réseaux sociaux afin de trouver une âme charitable qui pourrait confectionner une prothèse pour l'animal. "Encore plâtré pour quelques semaines, la prothèse permettrait à Oreo d'avoir une certaine stabilité. De merveilleuses personnes se sont déjà proposées pour lui offrir son licol, communication animale, reiki, shiatsu, ostéopathe, podologue et dentiste". Afin de subvenir financièrement aux besoins de l'animal, Aurore fait un appel aux dons via le compte BE72 0014 6754 3716. Cette dernière a également organisé une tombola pour aider son poney. "Partager son histoire, c'est en quelque sorte, dénoncer les cas de maltraitance et venir en aide à tous les animaux qui ont subi des traumatismes psychologiques", conclut Aurore.