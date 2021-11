Le conseil communal d’Ath a approuvé le principe de rendre "définitive" la rue scolaire le long de la rue Hennepin. "Durant les mois de mai et juin 2021, une rue scolaire fut établie à titre d’essai à la rue Hennepin, afin de sécuriser l’entrée et la sortie de l’école communale Georges Roland" indique la note du collège communal. "Cette période test a rencontré un grand succès pendant laquelle la mesure était réglementée par une ordonnance de police." Plus tôt déjà tel test avait été réalisé.