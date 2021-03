Dans le cadre de son plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat, la ville d’Ath vient de franchir un cap important. Celle-ci a commencé à procéder depuis ce 18 mars au broyage de son bois de coupe provenant des activités du service des espaces verts lors des tailles ou encore de l'abattage d'arbres afin de produire du combustible biomasse de type plaquette.

Il faut savoir que la capitale du Pays Vert a la chance de pouvoir disposer d'un gisement estimé à 125 m3 de bois de coupe, ce qui correspond à plus de 30 000 litres de mazout de chauffage. Auparavant destinés au marché du bois de chauffage, ces déchets verts seront désormais broyés, transformés en plaquettes et ensuite mis en andains dans le cadre du processus de séchage intervenant à ciel ouvert et sur une période de plusieurs mois au sein du zoning des Primevères. "Pour ce faire, les plaquettes sont mises dans un tunnel ventilé et séchées jusqu’à atteindre un taux d’humidité optimal", indique Cédric Minet, responsable du service des espaces verts.

Ce projet associe étroiement l'intercommunale Ipalle qui s'est d'abord chargée de réaliser une déclaration de classe 3 (stockage temporaire de déchets) pour les parcelles où seront effectuées les opérations le broyage, de séchage et de stockage. L'intercommunale de propreté publique de Wallonie Picarde a ensuite identifier le matériel adéquat destiné au broyage et au criblage de la matière première, prestations pour lesquelles des offres de prix ont été demandées.

Ipalle s'est également vu confier la mission de définir et de superviser le procédé de séchage du produit transformé, de mettre à disposition du service des espaces verts un tunnel de ventilation tout en réalisant une campagne de mesures des températures toutes les semaines afin de suivre l’échauffement du monticule de plaquettes. Par ailleurs, l'intercommunale prélèvera des échantillons toutes les trois semaines afin d'analyser l'évolution du taux d'humidité. Le plan d’échantillonnage prévoit six points de prélèvement et un échantillon reconstitué. Il a encore été demandé à Ipalle de procéder à la validation du combustible (humidité, masse volumique, PCI, taux de cendres et granulométrie) et de rédiger un rapport technique et économique de l’opération de production d’un combustible "plaquette’ normé".

Les plaquettes ainsi produites seront destinées à alimenter une ou plusieurs chaudières biomasse qui équiperont à l'avenir des bâtiments appartenant à la commune, ce qui devrait par exemple être le cas prochainement à la salle La Couturelle à Ghislenghien. La Ville entend profiter de cette nouvelle filière pour alléger sa facture énergétique ainsi que le coût du traitement de ces déchets naturels tout en réduisant son empreinte écologique dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.