La ville d’Ath a décidé de se lancer dans une première opération de développement rural en partenariat avec la fondation rurale de Wallonie. Hélas, les réunions d’information pour la population programmées à l'automne dernier - une quinzaine au total réparties dans 13 des 19 villages de l'entité - n'ont pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire.



Ces séances informatives se dérouleront dès que la situation épidémiologique le permettra. En attendant de pouvoir aller physiquement à la rencontre des habitants, les autorités communales les invitent à répondre dès à présent à un questionnaire mis en ligne sur le site Internet de la Ville afin de recueillir leurs idées et avis. Ces premiers retours permettront aux organisateurs du PCDR d'alimenter les débats lors des prochaines séances d'information tout en travaillant sur un programme contenant des objectifs clairs à atteindre et des actions concrètes à entreprendre dans les villages du territoire en question pour la décennie à venir.

Pour rappel, la mise en oeuvre d'une opération comme celle-ci mobilise les différents acteurs d'une commune, à savoir les mandataires, les citoyens, les associations, sans oublier les milieux économiques, sociaux, culturels et environnementaux. "La participation citoyenne est ainsi un pilier fondamental du développement rural", rappelle ceux qui la pilotent. "En effet, le rôle des citoyens est de réfléchir et de participer aux projets et actions à mettre en place sur le territoire de l’entité athoise. Tout au long du processus, divers événements et réunions de travail permettront de construire ensemble l’avenir de leur commune."

« Il s’agit d’une démarche très intéressante à plus d’un titre car en plus d’associer étroitement la population à l’amélioration de son cadre de vie en matière de mobilité, d'agriculture, d'emploi, d'économie, d'urbanisme, de vie associative et culturelle ou encore d’équipements collectifs (logements), les aménagements qui seront retenus et qui verront le jour lors des dix prochaines années pourront bénéficier d’importants subsides wallons », explique Ronny Balcaen, échevin du développement rural.

Il s’agit de surcroît d’un PCDR 2.0 puisqu’il y aura également un processus de consultation faisant appel aux nouveaux outils numériques. Comme toujours, une commission regroupant des mandataires locaux et représentants de la société civile sera mise en place à l'issue des réunions publiques. « Jusqu’ici, tous les efforts se sont concentrés sur la revitalisation urbaine et les villages se sentaient à juste titre un peu délaissés. Il est temps de procéder à un rééquilibrage », commente pour sa part l'échevin Christophe Degand (MR).

Les habitants concernés recevront dans le courant de cette semaine un toutes-boîtes afin qu'ils puissent donner leur avis en ligne ou par courrier.