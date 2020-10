Ath: le camion poubelle ne passera plus qu’une fois ! Pays Vert Bruno Deheneffe © DEHENEFFE

Jusqu’à présent, le centre-ville bénéficiait d’un double ramassage hebdomadaire des immondices.



Pas plus tard que la semaine dernière, les éboueurs de la capitale du Pays Vert évacuaient encore les ordures ménagères a raison de deux ramassages hebdomadaires.



Dorénavant, le camion poubelle ne passera plus qu’une fois par semaine en centre-ville et dans les faubourgs comme c’est déjà le cas dans les 19 villages de l’entité athoise.